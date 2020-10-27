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Medya Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:37:00 - 2020-10-27 14:41:08
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Kuruluş Osman dizisinde Ayaz karakterini oynayan Atilla Güzel'in babası hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşımda bulunan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu.

Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kuruluş Osman dizimizin kıymetli oyuncusu Atilla Güzel'in babasının vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ederim.

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