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Diriliş Ertuğrul Moğol komutanı Engin Benli kimdir?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol komutanını canlandıran Ergin Benli şu sıralar izleyicinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Engin Benli kimdir? Engin Benli kaç yaşında? Engin Benli nereli? Engin Benli hangi projelerde rol aldı? İşte Engin Benli'nin biyografisi...

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:13
Diriliş Ertuğrul Moğol komutanı Engin Benli kimdir?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol komutanını canlandıran Ergin Benli şu sıralar izleyicinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Engin Benli kimdir? Engin Benli kaç yaşında? Engin Benli nereli? Engin Benli hangi projelerde rol aldı? İşte Engin Benli'nin biyografisi...

Engin Benli kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Benli, 23 Ocak 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezundur. Engin Benli, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda çalış maya başlamış ve ilerleyen dönemde çalışmalarına Bursa Devlet Tiyatrosu ile devam etmiştir. Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuğa adım atan ve oyunculuk kariyerinde pek çok tiyatro oyunu yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde yer alan, özellikle 2010 – 2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Benli, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kayı obasına baskın düzenleyen Moğol komutanına hayat veren Engin benli 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

Engin Benli, Diriliş Ertuğrul’da Moğol Komutanını canlandıracak.

Engin Benli'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Diriliş Ertuğrul (Moğol Komutanı) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sinan) (TV Dizisi)

2016 – Yağmurda Yıkansam (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Sinan Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Artem) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Zafer) (TV Dizisi)

2014 – Son Mektup (Dr. Fuat Binbaşı) (Sinema Filmi)

2014 – Gölgedekiler (Ekrem) (TV Dizisi)

2014 – Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül'ün Doktoru) (Sinema Filmi)

2012 – Göç (Artem) (TV Dizisi)

2010 – Kırık Midyeler) (Cevat) (Sinema Filmi)

2010-2012 – Kanıt (Başkomiser Orhan) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sokaklar (Necmi) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Ulak (Sinema Filmi)

2006 – Polis (Volkan) (Sinema Filmi)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:13
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