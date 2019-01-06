0553 313 94 23

Direğe çarpan otomobilden fırlayan genç kız, feci şekilde can verdi

Sakarya'da Üniversitesi kampüs yolu olarak bilinen caddede kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan araçtan yola fırlayan genç kız, feci şekilde can verdi.

06 Ocak 2019 Pazar 15:14
Direğe çarpan otomobilden fırlayan genç kız, feci şekilde can verdi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak savruldu. Araçta bulunan genç kız araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi kampüs yolu olarak bilinen cadde üzerinden Serdivan istikametine seyir halinde olan ve Ferdi N. idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza anında ise otomobilde bulunan ve ehliyet kemeri takılı olmayan Hilal Söğütlü (17) çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi. Araçta bulunan sürücü Ferdi N., Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18) olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 Feci kazada hayatını kaybeden genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öte yandan meydana gelen feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde viraja hızla giren otomobilin kontrolden çıkan kontrolden refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması ve hayatını kaybeden kızın araçtan fırlaması yer alıyor. Daha sonrasında ise çevredeki vatandaşların kazazedelere yardım için koşması ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi görüntülerde yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:14
  1. Sakarya
  2. Serdivan
  3. Trafik kazası
  4. Genç kızın feci ölümü
  5. Hilal Söğütlü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Direğe çarpan otomobilden fırlayan genç kız, feci şekilde can verdi
    1. Direğe çarpan otomobilden fırlayan..
    2. Nevrotik korkusu olanlar izlemesin!..
    3. Bakan açıkladı: 4 günde yüzde 50 azaldı
    4. Son dakika, Diriliş Ertuğrul TRT'den..
    5. Sarıkamış şehitleri anılıyor
    6. CHP-ÖDP mutabakatını o isim bozdu!
    7. Diriliş Ertuğrul'un 131. bölüm..
    8. AK Parti Çivril belediye başkan adayı..
    9. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    10. Hz. İsa’nın doğuş ve vaftiz ediliş günü
    11. Plastik poşet kullanımı yarıya düştü
    12. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    13. Son dakika koduyla duyuruldu! Kral..
    14. AK Parti Denizli Merkezefendi belediye..
    15. Abant Gölü kısmen buz tuttu
    16. Şişli'de ilginç kaza! Direksiyonda o..
    17. İzmir'de 'haç çıkarma' töreni
    18. AK Parti Pamukkale belediye başkan..
    19. İmamoğlu-Yıldırım görüşmesiyle ilgili..
    20. Şeyh Temim’in arkasından kim iş..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor