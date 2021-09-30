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Aktüel Diploma sevinci yarım kalmayacak
Aktüel

Diploma sevinci yarım kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan “Nerede Kalmıştık...” Eğitim Seferberliği Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:15:00 -
Diploma sevinci yarım kalmayacak

Toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile çok sayıda davetli katıldı. Kadınlarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan, şunları dile getirdi: “Eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız okula kaldıkları yerden devam edecek. Projeyle 81 ilimizde, açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. İnanıyorum ki bu proje, kadınlarımızın bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da artıracak.”

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