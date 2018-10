Dilruba Evleri hayırseverlerin yardımını bekliyor

Bursa'da 15 yıl önce Hatice Dilruba tarafından yalnızlara, sokakta kalanlara ve yardıma muhtaçlara ne yapabiliriz düşüncesiyle kurulan dernek, bugünlerde 500 kişilik bir huzur evi kurulması için yardım bekliyor.

'İnsani yardımlaşmayı öğretmek istiyoruz'

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği, olarak şuanda 20 kişilik bakım kapasitesi olan dernekte, 500 kişilik bir huzurevi kurulması için yardım bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan Hatice Dilruba, 'Bu huzur evine gelen gençlere sağlık ve ilk yardım eğitimi aldırarak hasta bakıcılar yetiştirmek istiyoruz. Gençler geldiğinde onlara bakmayı merhamet etmeyi öğrensin. Şuan 20 kişilik bir yatak kapasitemiz var. Ama amacımız bir hayır sever çıkıp bize 500 kişilik bir huzurevi yaparsa başımız üstüne. Arazimiz var. 10 dönümlük bir yer aldık orada bir ekoköy kurmak istiyoruz. Kendi başına yeten bir sistem kurmak istiyoruz. Biz burada izole edilmiş insanlar istemiyoruz' dedi.

Dilruba Evleri'nin hikayesi

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği 2007 yılında ‘ben talibim’ deyip yola çıkan üç beş gönüllü arkadaşın, evlerine bırakılan erzağı pişirip yiyemeyecek durumda olan insanlar için ne yapabiliriz diye dertlenip adım atmasıyla başlayan bir iyilik hareketi oldu.

Önceleri ziyeret ettikleri yaşlıları evlerinde sıcak yemek ve kişisel bakım hizmeti vererek bu konuda deneyim kazanan gönüllüler, evlerinde yalnız kalamayacak durumda olan yaşlıları kiraladıkları iki katlı evde misafir ederek ilk Dilruba Konuk Evi’nin kapılarını açtı.

Talebin yoğunluğu nedeni ile aynı mahallede ikinci ve üçüncü ev kısa sürede açıldı.

Binaların fiziki şartlarının yaşlı ve hasta bakımı için uygun olmamasına ragmen gayretlerini yitirmeden çalışmalarına devam eden Dilruba ekibini, bir gün ziyarete gelen Simpaş GYO şirket yöneticileri yapılan hizmetin ne kadar ihtiyaç ve gerekli olduğunu görüp, evsizler için Özlüce mahallesinde yaşlı ve hastaların yaşamlarını kolaylaştıracak yüksek standartlarda bir bina yaptı. Şu an özlüce mahallesindeki yeni binasında ilk günkü heyecan ve gayret ile çalışmalarına devam eden Dilruba Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, çalışanları ve yöneticileri günün her saatinde müşküli olan herkesi zan etmeden, ötekileştirmeden, neden ve nereden geldin diye sormadan karşılamakta.

Başta TC Anayasası olmak üzere 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına yöneklik şiddetin önlenmesine dair kanun 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanunu , 5395 sayılı çocuk koruma kanunu olmak üzere kanunlar KHK’ler ve Aile sosyal politiklar bakanlığı tüzük ve yönetmelikleri ile bütün bu yukarıda arz edilmeye çalışılan kişiler öncelikle devletimiz tarafından korunuyor. Bu konuda görevli başta başkanlık ve belediyeler büyük bir özveri ile çalışıyor. Kamunun denetleme zorunluluğu ve yasaların keskin sınırları her an her maduriyete anında cevap veremeyebiliyor.

Yeniliklere açık bakış açısı ile günümüze kadar gelen Dilruba Evleri, karşılaştığı olayların sonucu olarak her tür mazlumun ihtiyacına göre yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’ni önceliği kamu kurumuna yerleştirilebilecek kişilerle kurum arasında köprü olmaya çalışıp adete bir istasyon görevi yapmaya devam ediyor.