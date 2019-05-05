Dilmen'den tepki: İnşallah son maçıdır Yorumcu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu maçta rakibini 2-0 yendi ve zirvenin yeni sahibi oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, derbinin hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.



Derbinin hakemini değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, "Bülent Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın. Bana göre son derbisiydi ama inşallah son maçıdır" ifadelerini kullandı.

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