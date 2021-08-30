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Aktüel Dilipak ailesinin acı gün! Hayatını kaybetti
Aktüel

Dilipak ailesinin acı gün! Hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ın amcası Mustafa Dilipak’ın hanımı Seher Dilipak, bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 14:48:00 -
Dilipak ailesinin acı gün! Hayatını kaybetti

Kahramanmaraş milletvekili M. Uğur Dilipak’ın annesi, gazeteci/yazar Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak’ın hanımı Seher Dilipak (77) bugün Kahramanmaraş’ta bir süredir tedavi gördüğü ve yoğun bakımda bulunduğu Necip Fazıl Bölge hastahanesinde vefat etti.

Şeyhadik Camiinden, yarın/salı günü ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kahramanmaraş Şeyh Adil mezarlığına defnedillecek olan Seher Dilipak, bir süredir CoVID tedavisi görüyordu.

Seher Dilipak daha önce 3 doz Biontech aşısı yaptırmıştı. Ölüm raporu CoVID şeklinde düzenlendi.

Taziyelerin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla telefonla kabul edileceği belirtildi.

 

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