Dilenciliğin cezası sadece 124 TL

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Ankara’nın en işlek caddelerinde vatandaşlardan para dilenerek kolay yoldan para kazanmaya çalışan dilencilerin kozu küçük çocuklar oldu. Kundaktaki çocuğu kucaklarına alarak vatandaşların zafiyetinden yararlanmak isteyen dilenciler, yetişkinlerin bile gün ortasında dayanamayacağı bu havalarda, kurdukları tezgâha çocukları da alet ederek vatandaşların iyi niyetini istismar ediyor.

YENİ HEDEF; ATM’DEN PARA ÇEKEN VATANDAŞLAR

Günün her saatinde birçok şekilde karşılaşılan dilencilere vatandaş artık tepki gösteriyor. Son dönemde türeyen modern dilencilerin hedeflerinin başında bankamatiklerden parasını çeken vatandaşlar geliyor. Bankamatiklerden para çeken vatandaşların yanına giderek ısrarla para isteyen dilencilerden rahatsız olan vatandaşlar, “İnsan rahatsız oluyor, paramızı cebimize koyana kadar endişe ediyoruz. Hemen hemen her yerde bu durumu yaşıyoruz. Sıcak havalarda küçük çocukları emellerine alet ediyorlar. Çocuklar bunu hak etmiyor” ifadeleriyle rahatsızlıklarını ifade ediyorlar.

‘Ekmek parası’ diye sokakta para isteyerek yakalanan dilencilerin üzerinden milyarlar çıkmasına rağmen bu konuda sert bir yaptırım uygulanmıyor. Dilencinin üzerinden çıkan paralara el konulup, tutanak tutuluyor. Daha sonra el konulan paranın kamuya geçirilmesine karar veriliyor. Kabahatler Kanununda yer alan 33’üncü maddesi, “Dilencilik yapan kişiye 124 TL idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir” hükmü yer alıyor. Bu da dilencilere cesaret veriyor.