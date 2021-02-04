Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçede olması gerekenler

Herkes hayatında bir defa da olsa dilekçe yazmak zorunda kalmıştır. Eğer dilekçe yazma kurallarına uygun bir şekilde hareket edilmediyse ve dilekçe yazımında eksik bilgi verildiyse yazılan dilekçe geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden dilek yazma kurallarını bilmeli, usulüne uygun dilekçe hazırlanmalı.

Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazarken şu konulara dikkat edilmeli:

- Başlık

- Metin

- Saygı Sözü "Gereğini arz ederim."

- Tarih – Ad-Soyadınız – İMZA

- Adres

- EK

Başlık

Dilekçe başlıkları büyük harflerle, hangi yere gönderilecekse o yerin ismi olarak yazılır. Örneğin İller Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe gönderilecekse başlıkta "İLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE" yazmalıdır.

Metin

Başlığı yazdıktan sonra metin kısmına geçilir. Kişi ne istiyorsa bu kısımda doğru ifadelerle anlatmalıdır. Mesela bir kuruma ya da kuruluşa abonelik, abonelik iptali, istek, talep gibi bir dilekçe yazılacaksa o kuruma ait abonelik numarası ve abonelik tarihinin metinde geçmesi lazımdır. Eğer herhangi bir belediyeye istek dilekçesi yazılacaksa tarih, numara gibi ifadelere yer vermeden talebin kısa ve öz bir biçimde anlatılması gerekir. Eğer bir şikayet dilekçesi hazırlanacaksa "şu kişiden, şu hizmetten" şeklinde şikayetçi olunan kişi ya da hizmeti tam olarak belirtmek gerekir.

Saygı sözü

Metnin sonuna ise muhakkak saygı sözü olan “Gereğini arz ederim.” cümlesi eklenmelidir.

Tarih – Ad-Soyad – İmza

Metni yazdıktan sonra sağ, alt kısma tarih, onun altına ad-soyad, onun altına da imza atılması gerekir.

Adres

Bundan sonra da kağıdın sol, alt kısmına adres ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.

EK

Dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi, tecil belgesi, diploma gibi ek evraklar istenebilir. Sol alt köşeye EK yazarak bu belgelerin adlarını 1., 2., 3... şeklinde alt alta yazabilirsiniz. Eklerinizi dilekçenin arkasına ekleyerek gönderin.