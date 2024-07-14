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Medya Dilan ve Engin Polat’ı paraya boğan, bakın kimlermiş! "Enerciii"sini nereden aldığı ortaya çıktı
Medya

Dilan ve Engin Polat’ı paraya boğan, bakın kimlermiş! "Enerciii"sini nereden aldığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:45:00 -
Dilan ve Engin Polat’ı paraya boğan, bakın kimlermiş! "Enerciii"sini nereden aldığı ortaya çıktı

Ali Eyüboğlu, Milliyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Dilan ve Engin Polat’ın paraya nasıl boğulduklarını açıkladı. Polat çiftinin, uluslararası yasa dışı sanal bahis çetesinin baronlarıyla bağlantılı olduğu iddiasını aktaran Eyüboğlu, savcılığın hazırladığı 75 sayfalık iddianamede, çiftin güzellik sektörüne girme sebebinin sanal bahisten gelen paraları aklamak olduğunun belirtildiğini yazdı. Eyüboğlu, özetle şunları kaydetti:

Ali Eyüboğlu, Milliyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Dilan ve Engin Polat’ın paraya nasıl boğulduklarını açıkladı. Polat çiftinin, uluslararası yasa dışı sanal bahis çetesinin baronlarıyla bağlantılı olduğu iddiasını aktaran Eyüboğlu, savcılığın hazırladığı 75 sayfalık iddianamede, çiftin güzellik sektörüne girme sebebinin sanal bahisten gelen paraları aklamak olduğunun belirtildiğini yazdı. Eyüboğlu, özetle şunları kaydetti:

"Dilan ve Engin Polat’ın davası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi arasında git gel yaparken sürpriz bir gelişme daha oldu. 

Derin bir elin davanın üstünü kapatmasını engellemek için olsa gerek, birileri 75 sayfalık iddianamedeki çiftin nasıl bu denli zenginleştiklerine dair ayrıntıları sızdırdı medyaya. 

Haberlere göre, çiftin güzellik sektörüne girme sebebi sanal bahisten gelen paraları aklamak. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demek ki neymiş? 

Dilan ve Engin Polat’ı paraya boğan, Engin Polat’ın 2017 yılında irtibat kurduğu uluslararası yasa dışı sanal bahis çetesinin baronlarıymış. 

Tutuklandıkları 5 Kasım 2023’ten bu yana çift hakkında tartışılan konu neydi? 

“Engin ve Dilan Polat’ın yaptığı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet mi yoksa sadece ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet Suçu’mu işlediler?” 

Nihayet savcılığın hazırladığı iddianameyi mahkeme kabul etti ve ilk duruşma gününü verdi. 

Dilan ve Engin Polat, üç ayrı suçtan toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle 4 Eylül’de hakim karşısına çıkacak ve çiftin “Enerciii”sini nereden aldığını görecek."

 

 

 

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