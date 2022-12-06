Dikkat çeken tespit: CHP'ye adeta kayyım atandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "ABD'li ithal danışman ile CHP'ye adeta kayyım atanmıştır. CHP Genel Başkanı mister Kemal vesayete yeşil ışık yakmış, diyet siyasetinin kapısını aralamıştır." ifadelerini kullandı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Subaşı, bütçe görüşmelerinde muhalefetin nefret ve ötekileştirici dili, küfürbaz, kavga ve provoke edici üslubu ile "rotasını şaşırdığını" belirtti.

Subaşı, muhalefetin, rüzgar nereden eserse o yöne savrulan görüntü içerisinde millete hiçbir şey veremeyeceğini açık ve seçik olarak ortaya koyduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" programında yaptığı açıklamalara değinen Subaşı, "CHP Genel Başkanı kendi aklını ve arkadaşlarının aklını bir kenara bırakıp sokma akılla, hem de ABD'den gönderilen bir akılla hareket etmektedir. 3 Aralık, bunun göstergesidir. Mister Jeremy, bunun göstergesidir. CHP Genel Başkanı hiçbir şey söylemeden bir sürü laf etti. CHP Genel Başkanı'nın konuşması vizyon belgesi değil, olsa olsa 'tele-vizyon belgesi'dir, sanal vizyonerlik tablosunun bir göstergesidir. 3 Aralık'ta, görev tanımı 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı' olan bu ABD'li ithal danışman ile CHP'ye adeta kayyım atanmıştır. CHP Genel Başkanı mister Kemal vesayete yeşil ışık yakmış, diyet siyasetinin kapısını aralamıştır." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesi sevindirici"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü bütçe görüşmelerinde bütçeyle alakası olmayan spekülatif bir konuşma yaptığını söyledi.

"Hak geldi, batıl zail oldu" ifadesini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın daha çok kullandığını dile getiren Çilez, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu noktaya gelmesi, kendisi açısından da Türk siyaseti açısından da sevindiricidir. İnşallah bu sözün ne anlama geldiğini bilir ve politikalarında bunu uygular." dedi.