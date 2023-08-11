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Gündem Dikkat çeken karar Erzincan’a sürpriz vali
Gündem

Dikkat çeken karar Erzincan’a sürpriz vali

Yeniakit Publisher
2023-08-11 17:06:00 -
Dikkat çeken karar Erzincan’a sürpriz vali

Öğretmen camiasının çok sevdiği isim olan ve bir zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürlüğü görevini yapan asıl mesleği öğretmen olan Hamza Aydoğdu Erzincan valisi olarak atandı.

Asıl mesleği öğretmenlik olan öğretmen camiası tarafından çok sevilen ve bir zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hamza Aydoğdu bu akşam yayınlanan valiler kararnamesi ile birlikte Erzincan valisi olarak atandı.

Hamza Aydoğdu Kimdir?

Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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