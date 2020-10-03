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Ekonomi Dikkat! Altın için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın için bomba iddia

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 00:31:00 -
Dikkat! Altın için bomba iddia

Yeni tip koronavirüs pandemisinin ardından daha çok yönelinen güvenli liman altında, fiyatların ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları ne olacak? Ünlü analist Hubert Moolman bugün kritik bir değerlendirmede bulundu.

Altın, Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini karşısında bütün zamanların rekorunu kırdı. Bunun başlıca sebebinin bu sene ve 2008 yılında yaşandığı gibi, kritik riskten kaçınma zamanlarında ABD dolarının davranışları olduğu belirtildi.

Kriptokoin'in haberine göre; tarih, USD karşısında altının yakında 2012 senesinin yüksek seviyesini takip edeceğini ve rahatça o seviyenin üzerine çıkacağını kuvvetle gösteriyor.

Dolar döngüsünün ise tersine döndüğü, önümüzdeki aylarda ciddi derecede baskı altında kalmasının beklendiği, bu durumun, USD altın fiyatlarını önemli ölçüde destekleyeceği ifade edildi.

Bomba iddia: 100 dolardan 850 dolara yükselebilir

Altının, dolardaki düşüşten sonra yaklaşık 100 dolardan 850 dolara yükseldiği 70’lerin sonundaki performansını taklit etmesinin ihtimal dahilinde olduğu bildirildi.

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