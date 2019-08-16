Son zamanların popüler besinlerinden olan dikenli incirin faydaları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Eşi benzeri bulunmayan bu meyvenin nasıl tüketilmesi gerektiğini anlatan Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir dikenli incirin faydalarını da anlattı. Peki Dikenli incirin faydaları nelerdir? İşte ayrıntıları...

Dikenli incir nam-ı diğer Frenk inciri Adana, Mersin, Antalya gibi Akdeniz bölgesinde yetişen bir meyvedir. Kaktüs ailesine mensup bu meyve genellikle yaz aylarında ferahlamak isteyenler için soğuk şekilde tüketilir. C vitamini, B6 vitamini, niasin, riboflavin, demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyumdan zengin dikenli incir bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği C vitamini aynı zamanda antioksidan özelliktedir.

Kabızlığa iyi geliyor

Lif içeriği yüksek dikenli incir, bağırsaklardaki peristaltik hareketli arttırır, bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık problemi çeken bireyler için de önerilen besinler arasındadır. Günlük 2 adet dikenli incir tüketmek kabızlık sorununun çözülmesinde etkilidir. Ayrıca antioksidan ve anti-inflamatuvar özelliği sayesinde mideyi rahatlatır, hazımsızlığı önler. Kabızlık problemi çeken bireyler için kahvaltı örneği: 1 bardak süt ve 3 yemek kaşığı yulafı karıştırıp, ocakta pişirin. Üzerine 2 adet dikenli inciri ekleyin.

Süt veya yoğurtla tüketilmeli

Dikenli incir gibi lif içeriği yüksek besinler kan şekerinin kontrollü yükselmesine yardımcı olur. Tip 2 diyabet hastaları dikenli incir tüketirken 1 adedi geçmemelidir. Dikenli incirin yanında kan şekerini dengelemeye yardımcı, süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin protein kaynaklarını tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra dikenli inciri ceviz, badem gibi kuruyemişler ile beraber tüketmek kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

Kolestrolü dengeliyor

Dikenli incir, potasyum içeriği yüksek bir meyvedir. Potasyum kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bol lifli yapısı sayesinde yüksek kolesterolden korur. Kalp hastalığı olan bireylerin ara öğünlerinde dikenli incir tüketmesi önerilir. Dikenli incir; içerdiği E ve K vitaminleri sayesinde cildi yumuşatır ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.