Dijitalleşen firmaları bekleyen siber tehditler!

Dijitalleşme seviyesi Kaspersky Business Digitisation Index kullanılarak hesaplandı². Endeks, bir kuruluş tarafından dijital belge iş akışının kullanılması, çalışanlar için BT eğitimlerinin sağlanması, iş süreçlerinin otomasyonu, müşterilerle dijital iletişim ve diğerleri dahil olmak üzere 12 farklı bileşeni dikkate alıyor.

Türkiye’deki şirketler büyük oranda dijitalleşmiş durumda

Özellikle, iş dünyasının dijitalleşmesi konulu ankete katılan yerel katılımcıların %62'si kurumlarında uzaktan çalışmayı uygulayabildiklerini, %80'i müşterilerle dijital iletişim araçlarını kullandıklarını ve %65'sı iş süreçlerini otomatikleştirmeye çalıştıklarını belirtiyor. %70'i geçen yıl dijital cihaz ve hizmetlerin kullanımı konusunda çalışanlarına eğitim verdiklerini belirtiyor. Türkiye’deki veriler de ortalamaya oldukça yakın bir eğilim sergiliyor. Tüm bu faktörler şirketteki dijitalleşme seviyesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Dijital beceri eksikliği, bir kuruluş için önemli siber güvenlik risklerine de yol açabiliyor

Ancak aynı zamanda, iş süreçlerinin giderek daha dijital hale gelmesiyle birlikte META bölgesindeki iş dünyası temsilcileri çeşitli zorlukların da altını çiziyor. Türkiye’deki katılımcıların %32’si daha fazla siber güvenlik eğitimine ihtiyaç duyduklarını itiraf ediyor. %60'ı sektörlerinde mali ve fikri mülkiyet kayıplarının yanı sıra marka itibarına da zarar verebilecek siber casusluk faaliyetlerinin gerçekleşebileceğini düşünüyor. Anket ayrıca Türkiye’deki çalışanların %85'inin bilgisayar ve diğer dijital ekipmanlarla çalışırken daha iyi dijital becerilere ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Dijital beceri eksikliği, bir kuruluş için önemli siber güvenlik risklerine de yol açabiliyor.

“İşletmeler dijital dönüşümdeyken, entegre siber güvenlik önlemlerinin önemi yadsınamaz”

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, konuya dair şunları söylüyor: "Yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve otomasyonun hızla ilerlemesiyle birlikte, çalışanların dijital okuryazarlığı bir öncelik haline gelmelidir. Örneğin deepfake saldırılarının yükselişi, çalışanlar bunları etkili bir şekilde tespit edemezse şirketler için önemli sorunlara neden olabilir. İşletmeler dijital dönüşümü benimsemeye devam ederken, entegre siber güvenlik önlemlerinin önemi yadsınamaz durumda. Kaspersky olarak, şirketleri karmaşık siber ortamda etkili bir şekilde gezinmeleri için gelişmiş güvenlik çözümleri ve zeka ile güçlendirmeye kararlıyız. Amacımız, işletmelerin kritik varlıklarını korurken ve müşterilerinin güvenini sürdürürken dijitalleşmenin tüm potansiyelinden yararlanabilmelerini sağlamaktır."

Dijitalleşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Kaspersky uzmanları, kurumlardaki dijital süreçleri en iyi şekilde korumak için şunları öneriyor:

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ve Kaspersky Managed Detection and Response hizmeti gibi, saldırganlar nihai hedeflerine ulaşmadan önce saldırıyı erken aşamada tespit etmeye ve durdurmaya yardımcı olan çözümler kullanın.

Kurumsal ortamınızı korumak için çalışanlarınızı eğitin. Kaspersky Automated Security Awareness Platform ile sağlananlar özel eğitim kursları bu konuda yardımcı olabilir.

İstismar önleme, davranış algılama ve kötü amaçlı eylemleri geri alabilen bir düzeltme motoru ile desteklenen Kaspersky Endpoint Security for Business gibi güvenilir bir uç nokta güvenlik çözümü kullanın. KESB ayrıca siber suçlular tarafından kaldırılmasını önleyebilecek savunma mekanizmalarına da sahiptir.

Tehdit aktörleri tarafından kullanılan gerçek TTP'lerden haberdar olmak için en son Tehdit İstihbaratı bilgilerini kullanın. Kaspersky Tehdit İstihbaratı Portalı, Kaspersky TI için ortak erişim noktasıdır ve 26 yılı aşkın süredir Kaspersky ekibi tarafından toplanan siber saldırı verilerini ve içgörüleri sağlar.

