Dijitali merkeze alıyor

Sincek, web siteleri üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) satışları yaptıklarını anlattı. Sincek, “Yönergeleri takip edip online formları doldurarak çok hızlı bir şekilde BES’lenmek mümkün” diye konuştu. Sincek, “Çeşitli sağlık ve hayat sigortası ürünlerini çok kısa süre içinde online olarak sunmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hızlı büyüme

“BES, 2022’de de hızlı büyüyor” ifadesini kullanan Sincek, şu açıklamaları yaptı: “Önemli ilerlemeler kat ettik. Bugüne kadar 25 bin genç ve çocuğu Erken BES’li yaptık. Web sitemiden başlattığımız online satışlarla bu kategoriyi beslemeyi sürdüreceğiz. Erken BES planımızdan söz etmemizde ise fayda var. Bu planla aylık minimum 100 lira ya da üzeri katkı payı ödeyerek 18 yaş altı çocuklar ve gençler adına birikim yapılabiliyor. Yüzde 30 devlet katkısı 18 yaş altı BES planlarında da alınabiliyor. Çocukların yaşları göz önünde bulundurularak hazırlanmış ücretsiz göz ve diş check up, online rehberlik, danışma gibi asistans hizmetlerinden de faydalanılıyor. Katkı payı ödemeleri de aylık, 3 aylık ya da yıllık periyodlarla yapılabiliyor. Bu planda düzenli birikim yapan katılımcılardan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmıyor. 18 yaş altı herkes Erken BES’e katılabilir.”

Önemli fırsat

Sincek, ayrıca şunları kaydetti: “Pratik Katılım Emeklilik Planı’yla da aylık 150 lira ve üzeri katkı payı yatırarak bugünden birikim yapmaya hemen başlayabiliyorsunuz. Katkı Payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla yapabiliyor ve yüzde 30 devlet katkısında faydalanabiliyorsunuz. Pratik BES planıyla BES’e girdikten itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Yine bu BES planına da online olarak hemen katılabiliyorsunuz. Her bir katılımcımız, bütçesine uygun ödeme planıyla dilediği BES ürünümüzü seçerek kolayca tasarruf yapmaya hemen başlayabilir ve geleceğini güvence atına alabilir.”