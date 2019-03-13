0553 313 94 23

Digitürk'ten maç saati açıklaması

- Digitürk maç günü ve saatlerinin belirlenmesinde yetkili tek kurumun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu açıkladı

13 Mart 2019 Çarşamba 14:44
Digitürk'ten maç saati açıklaması


İSTANBUL (AA) - Digitürk maç gün ve saatlerini belirlemede tek yetkili kurumun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye profesyonel futbol liglerinde oynanan karşılaşmaların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip tek kurum Türkiye Futbol Federasyonudur. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının gün ve saatlerinin Digitürk tarafından belirlenmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır, şu anda da böyle bir uygulama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmaların gün ve saatinin belirlenmesi için çeşitli faktörlere dikkat edildiğinin yer aldığı açıklamada, "FIFA'ya üye her federasyon gibi Türkiye Futbol Federasyonu da maçların gün ve saatlerini belirlerken futbolcu sağlığı, iklim şartları, ulaşım koşulları, güvenlik riskleri, maçların daha fazla sporsever tarafından izlenebilmesi gibi, çok çeşitli faktörleri gözetir ve buna göre karar verir.Türk futbolunun zirvesini oluşturan ve karşılaşmaları naklen yayınlanan iki değerli ligimizde, yani Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de mevcut uygulama, maçların cuma-cumartesi-pazar-pazartesi günleri yaz ve kış mevsimine göre değişen 3 farklı saat diliminde oynanması şeklindedir." denildi.

Digitürk'ün derbi maçların pazar günü oynanması taraftarı olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in Türkiye’de ve yurt dışında istenilen seviyelerde erişime ulaşabilmesi ve uluslararası liglerle izlenirlik anlamında yarışabilmesi adına her bir saat diliminde en az bir maçın planlanması liglerin yayıncısı olan bizlerin önceliğidir. Hava koşulları sebebiyle bir maçın saatinin değiştirilmesi, ilgili saat dilimlerinde birer maç olması şartıyla, bizler için uygundur. Bununla birlikte, milyonların gönlünü fetheden futbol oyununun temel öğesinin futbolcular olduğuna inanıyoruz. Futbolcu sağlığı açısından risk teşkil eden koşullarda futbol oynanmasına kesinlikle karşıyız. Aşırı soğuk hava koşullarındaki bir karşılaşmanın özellikle geç saatte oynanması ya da aşırı sıcak hava koşullarındaki bir maçın özellikle erken saatte oynanması gibi hava koşullarını dikkate almayan taleplerden mümkün mertebe kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür durumlarda Türkiye Futbol Federasyonu maçın saatinde değişiklik yapıp yapmamaya karar verir, biz de o maçı, hangi saatte olursa olsun, en yüksek standartlarda yayınlarız. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig karşılaşmalarının, bu liglerin kalitesine ve seviyesine uygun; oyuna ve oyunculara en yüksek standartları sunan tesislerde oynanması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca futbolseverlerin de bu güzel oyunun çok önemli bir aktörü olduğunu düşünüyoruz. Maçların gün ve saatlerinin belirlenmesinde stadyumdaki ve ekran başındaki seyirci sayısını en üst düzeye çıkartacak şekilde bir planlamadan yana olduğumuzu ifade etmek isteriz. Buna bağlı olarak, Türkiye liglerindeki derbi karşılaşmalarının, dünyanın diğer üst düzey liglerinde olduğu gibi, spor ekonomisi için daha fazla katma değer yaratılması ve daha fazla sporseverin izleyebilmesi adına pazar günleri oynanmasından yanayız."



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:44
  1. Digiturk
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına teslim edildi
    1. Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına..
    2. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    3. Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor..
    4. Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini..
    5. En fazla kazandıran yatırım fonları
    6. Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar..
    7. Yatırım fonu istatistikleri
    8. Esed rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
    9. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık..
    10. Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını..
    11. Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı
    12. Antalyaspor’un milli gururu
    13. Kayısı hırsızı jandarma tarafından..
    14. Karaköprü’de modern sağlıklı yaşam..
    15. WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların..
    16. Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak
    17. Yücel İldiz: Kayba tahammülümüz yok
    18. Rektör Bağ ‘Tıp Bayramı’nı kutladı
    19. Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş..
    20. Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek
    21. Kızılay Şube Başkanı Yalçın’dan işçi..
    22. Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    23. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    24. Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer..
    25. Pursaklar'da toplu açılış töreni
    26. Huawei'den yüzde 40'a varan..
    27. İsrail Mescidi Aksa'ya saldırmıştı.....
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    29. Vali Güzeloğlu, Dicle’de kanaat..
    30. Soylu’dan Başkan Aktaş’a büyük övgü
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!