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Diego Reyes'ten sonra Fenerbahçe'ye bir Meksikalı daha! Diego Lainez...

Ara transfer döneminin çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 18 yaşındaki sol açık Diego Lainez'e kanca attı.

18 Ekim 2018 Perşembe 02:36
Diego Reyes'ten sonra Fenerbahçe'ye bir Meksikalı daha! Diego Lainez...

Meksika basını Diego Reyes’ten çok memnun olan Fenerbahçe’nin rotasını genç yıldız adayı Diego Lainez’e çevirdiğini iddia edildi.

SCOUT EKİBİ CANLI İZLEDİ!

Türk ekibinin America takımında oynayan 2000 doğumlu sol açığı bir süredir takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin Güney ve Latin Amerika scoutlarının 18 yaşındaki Lainez’i en az 5 maçta canlı izledikleri ve ülkedeki yerel scoutlardan da bilgi aldıkları belirtildi.

Fotospor

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 02:36
  1. Fenerbahçe
  2. Diego Reyes
  3. Meksika
  4. Diego Lainez
  5. CF America

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