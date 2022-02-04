Diego Costa kimdir? Diego Costa nereli kaç yaşında? Diego Costa hangi takımda oynadı?

Diego da Silva Costa 7 Ekim 1988 tarihinde Lagarto, Brezilya’da doğdu. Santrafor mevkisinde oynayan İspanyol futbolcudur. Costa, São Paulo'da, 16 yaşına kadar sokak futbolu oynadı. 2004 yılında Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı. 2006 yılının Şubat ayında Portekiz takımlarından Braga'ya transfer oldu.[2] Ancak Braga'ya geldiği ilk sezonda LigaPro ekiplerinden Penafiel takımına kiralık olarak gönderildi. Costa, Atlético Madrid formasıyla.

Diego Costa hangi takımlarda oynadı?

2006 yılının Aralık ayında, Atlético Madrid oyuncunun haklarının %50'sini 1.5 milyon € karşılığında aldı. 2007 yılında Celta'ya kiralandı. 2007-08 sezonunda Albacete takımına kiralık olarak gönderildi. 8 Temmuz 2009 tarihinde Real Valladolid takımına satılmıştır. Bu kulüpte oynadığı 34 karşılaşmada 8 gol atmıştır.

2010 yılında Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak tekrar Atlético Madrid takımına döndü. 23 Ocak 2012 tarihinde, Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak gönderildi. Costa iki golü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere çıktığı ilk üç maçta dört gol atmıştır. 2014-15 transfer dönemi öncesinde ise kendisini FC Barcelona'ya transfer etmek istese de, 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea takımına transfer olmuştur. 21 Eylül 2017'de Chelsea, Ocak 2018'deki bir sonraki transfer döneminin başında Costa'nın Atlético Madrid'e döneceğini duyurdu. Atletico'ya getirilen bir transfer yasağı nedeniyle 1 Ocak 2018'den sonra kayıt oldu ve oynamaya hak kazandı.