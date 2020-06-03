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Aktüel

Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde, alkollü içki ile televizyon hırsızı 4 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:28:48 -
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde, alkollü içki ile televizyon hırsızı 4 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde bir ikametten hırsızlık yapıldığına yönelik ardından harekete geçen emniyet güçleri hırsızları baskın yaptı. Araçla kaçmaya çalışan hırsızlar uygulama noktasında yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 adet LCD televizyon yakalanırken olayla ilgili şüpheliler göz altına alındı.


Şüphelilerin daha önce bir ikametten çaldıkları alkollü içkilerde şüphelilerin kaldıkları otelde ele geçirildi. Ele geçirilen televizyonlar ile alkollü içecekler sahiplerine teslim edildi. Göz altına alınan hırsızlık şüphelileri H.K, F.B, Ü.B, ve E.K. emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerinden F.B. ve E.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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