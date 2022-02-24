Didim'de kayboldu, cesedi Yunanistan'dan çıktı!

Aydın'ın Didim ilçesinde 6 buçuk ay önce serinlemek için denize giren ve kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu'nun Yunanistan karasularında cansız bedenine ulaşıldı.

Cennet Koy mevkiinde 59 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu denize girmek için bölgeye geldi. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen Çobanoğlu, akşam saatlerinde eve dönmedi. Çobanoğlu'nun hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda Çobanoğlu'nun otomobiline ve kıyafetlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da denizde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, Çobanoğlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

Çobanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.