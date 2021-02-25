  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DİB MBSTS başvuruları ne zaman sona erecek? 2021-DİB-MBSTS başvuru tarihi
Gündem

DİB MBSTS başvuruları ne zaman sona erecek? 2021-DİB-MBSTS başvuru tarihi

MBSTS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021-DİB-MBSTS sınavına başvuracakların beklediği 2021-DİB-MBSTS başvuru kılavuzunu yayınladı. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan’da 2021 tarihinde yapılacak. 2021-DİB-MBSTS sınavına girecekler MBSTS 2021 başvuru ne zaman başlayacak? MBSTS 2021 başvuru tarihi, MBSTS ne zaman 2021 MBSTS başvuru, 2021 MBSTS sınav ücreti merak edilmeye başlandı. Peki 2021-DİB-MBSTS sınavı hangi illerde yapılacak? İşte ÖSYM MBSTS 2021 başvuru kılavuzu detayları.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:28:00 -
DİB MBSTS başvuruları ne zaman sona erecek? 2021-DİB-MBSTS başvuru tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır. MBSTS 2021 sınavına başvurular, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-DİB-MBSTS sınav ücreti ne kadar?

MBSTS 2021 sınav başvurusu ücreti kaç para?

dib mbsts

2021-DİB-MBSTS sınavı hangi illerde yapılacak?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021

tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

DİB MBSTS sınav konuları neler?

dib mbsts sınav konuları

dib mbsts sınav konuları

ÖSYM DİB MBSTS tercih kılavuzu için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öküz öldü ortaklık bozuldu... HDP, CHP ve İyi Parti'yi birbirine düşürdü!
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu... HDP, CHP ve İyi Parti'yi birbirine düşürdü!

Millet İttifakı'nda 'HDP' çatlağı gittikçe büyüyor. CHP, HDP’li vekillerin fezlekelerini ayrı ayrı değerlendirecek, İyi Parti ise taviz verm..
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 'İstanbul' sözü
Siyaset

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 'İstanbul' sözü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıy..
İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı
Ekonomi

İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı

İngiltere merkezli The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelebilec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay