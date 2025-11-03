DHL’den Türkiye’ye dev hamle: MNG Kargo’yu satın aldı, 50 milyon dolarlık yatırım geliyor

Almanya merkezli DHL Group’un üst düzey yöneticisi Volker Ratzmann, Türkiye’nin küresel lojistik ağında kilit bir merkez haline geldiğini vurguladı. Ratzmann, “Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo’yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık. Şimdi Türkiye’de güçlü bir büyüme sürecine giriyoruz” dedi.

DHL, satın almanın ardından ilk aşamada 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım planladığını açıkladı. Ratzmann, bu yatırımla Türkiye’deki tedarik zinciri ve lojistik altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda. Bu jeostratejik avantaj, ülkeyi küresel ticaretin kalbine yerleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik dalgalanmalara da değinen Ratzmann, belirsizliklerin iş dünyasını zorladığını ancak DHL’nin bu süreci “deneyimli kadrosu sayesinde başarıyla yönettiğini” söyledi. “Dünya ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için daha fazla istikrar ve kesinliğe ihtiyacı var” diyen Ratzmann, Türkiye’ye yapılacak yatırımların bu yönde önemli bir adım olacağını belirtti.