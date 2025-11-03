  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Ekonomi DHL’den Türkiye’ye dev hamle: MNG Kargo’yu satın aldı, 50 milyon dolarlık yatırım geliyor
DHL’den Türkiye’ye dev hamle: MNG Kargo’yu satın aldı, 50 milyon dolarlık yatırım geliyor

DHL’den Türkiye’ye dev hamle: MNG Kargo’yu satın aldı, 50 milyon dolarlık yatırım geliyor

Almanya merkezli lojistik devi DHL Group, Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkat çekerek MNG Kargo’yu satın aldığını duyurdu. Şirket, ilk etapta 50 milyon dolarlık yatırım planıyla Türkiye’yi bölgesel lojistik üssüne dönüştürmeyi hedefliyor.

Almanya merkezli DHL Group’un üst düzey yöneticisi Volker Ratzmann, Türkiye’nin küresel lojistik ağında kilit bir merkez haline geldiğini vurguladı. Ratzmann, “Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo’yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık. Şimdi Türkiye’de güçlü bir büyüme sürecine giriyoruz” dedi.

DHL, satın almanın ardından ilk aşamada 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım planladığını açıkladı. Ratzmann, bu yatırımla Türkiye’deki tedarik zinciri ve lojistik altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda. Bu jeostratejik avantaj, ülkeyi küresel ticaretin kalbine yerleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik dalgalanmalara da değinen Ratzmann, belirsizliklerin iş dünyasını zorladığını ancak DHL’nin bu süreci “deneyimli kadrosu sayesinde başarıyla yönettiğini” söyledi. “Dünya ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için daha fazla istikrar ve kesinliğe ihtiyacı var” diyen Ratzmann, Türkiye’ye yapılacak yatırımların bu yönde önemli bir adım olacağını belirtti.

