DHL Express, Sabiha Gökçen'de kargo hizmeti vermek için HEAŞ ile ön protokol imzaladı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan İşletmecisi Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile DHL Worldwide Express Taşımacılık AŞ arasında, kargo hizmetlerinin yürütülmesi adına kiralama ve inşaat yatırımı gerçekleştirilmesi için ön protokol imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde DHL Worldwide Express önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanan ikinci pist ve ekleri projesi kapsamında 25 bin metrekare toplam alan içerisinde yaklaşık 8 bin 660 metrekare bina oturum alanına sahip olacak ve buradan taşımacılık hizmetleri sunacak.

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, protokolün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı sadece hava yolları ve yolcular için değil kargo ve lojistik firmaları için de global bir merkez yapma hedeflerine yönelik önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.



Bu hedef doğrultusunda dünyanın en önemli lojistik firmalarından biri olan DHL ile yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan kargo alanının hayata geçirilmesi için ilk adımı attıklarını ifade eden Sağlam, "Ülkemizin ikinci büyük havalimanı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının konumunun getirdiği avantajların, DHL'in kargo hizmetlerinin yürütülmesinde büyük kolaylıklar sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultudaki iş birliğimizin uzun soluklu olmasını temenni eder, DHL Express'e,Türkiye’ye olan güveni ve havalimanımızın sürdürülebilir büyüme potansiyeline olan inanç ve destekleri için teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

DHL Express Türkiye Operasyon Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç da imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Yaptığımız bu yatırımı iki farklı perspektifte değerlendiriyoruz. Öncelikle bu yatırımı yaparak Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren firmaları, İstanbul’un her iki yakasındaki havalimanlarında bulunan tesislerimizle dünyaya en yeni ve çevreci teknolojilerle, en hızlı şekilde bağlayacağız. Bu yatırım ile İstanbul'un Anadolu Yakası'na ve Anadolu'daki hizmet noktalarımıza sunduğumuz hizmetler çok daha verimli olacak. DHL Express Türkiye olarak çalışanlarımıza, operasyonlarımıza ve tesislerimize yatırım yaparak gerek ülke ekonomisine gerekse sektörümüze hareket kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. HEAŞ ile yaptığımız bu anlaşmanın sözümüzün bir yansıması olarak değerlendirilmesini dileriz."