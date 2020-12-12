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Aktüel Dezavantajlı lise öğrencileri için Okul Destek Projesi başlıyor
Aktüel

Dezavantajlı lise öğrencileri için Okul Destek Projesi başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı durumdaki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerine göre yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Okul Destek Projesi'ni lise eğitimine devam eden gençleri de kapsayacak şekilde genişletecek - Böylelikle Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti alan lise öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlaması ile meslek seçimleri noktasında uzmanlar tarafından rehberlik desteği alması sağlanacak - Bakanlık verilerine göre, çocuk başına aylık ortalama 1082 lira ödemede bulunulan, aynı zamanda ailelere psikososyal destek sağlanan SED hizmetinden 18 yılda 643 bin çocuk yararlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:02:43 -
Dezavantajlı lise öğrencileri için Okul Destek Projesi başlıyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı durumdaki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerine göre yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Okul Destek Projesi'ni lise eğitimine devam eden gençleri de kapsayacak şekilde genişletecek.

Bakanlığın çocukların maddi imkansızlıklar sebebiyle kurum bakımına alınmasının önüne geçmek, aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla sürdürdüğü Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi ile dezavantajlı öğrencilerin gelişimleri sosyal açıdan da destekleniyor.

Öğrencilerin okul başarısında da önemli gelişmeler sağlayan proje sayesinde çocuklar hem rehberlik desteği alarak geleceklerini planlıyor hem de sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, şu ana kadar ilköğretim kademesinde SED'den yararlanan maddi durumu yetersiz öğrenciler için uygulanan Okul Destek Projesi'ne lise eğitimine devam eden gençler de dahil edilecek.

Böylelikle SED hizmeti alan lise öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlaması ile meslek seçimleri noktasında uzmanlar tarafından rehberlik desteği alması sağlanacak.

- 643 bin çocuk SED ile ailesinden kopmadı

Bakanlığın verilerine göre, çocuk başına aylık ortalama 1082 lira ödemede bulunulan ve aynı zamanda ailelere psikososyal destek de sağlanan SED hizmetinden 18 yılda 643 bin çocuk yararlandı.

Bu hizmet sayesinde sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle kurum bakımına alınmakla karşı karşıya kalan çocukların ailesiyle kalması sağlandı.

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