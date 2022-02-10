Dexpadu ne işe yapar? Dexpadu 25 mg /500 mg 20 film tablet neye iyi gelir?

Dexpadu, osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir. Dexpadu, 20 ve 30 film kaplı tablet içeren PVC/ PVDC /Alüminyum Blister ambalajlarda piyasaya sunulur.

Dexpadu nedir ve ne için kullanılır?

Dexpadu 25/500 mg film kaplı tablet etkin madde olarak deksketoprofen trometamol ve parasetamol içerir.

Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar = NSAÎÎ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Parasetamol ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

Osteoartit (kireçlenme) belirti ve bulgularının tedavisinde,

Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) belirti ve bulgularının tedavisinde,

Ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık) belirti ve bulgularının tedavisinde,

Akut gut artriti (damla hastalığında görülen eklem iltihabı) tedavisinde,

Akut kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde,

Postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı tedavisinde,

Dismenore (ağrılı adet görme) tedavisinde kullanılır.

Dexpadu nasıl kullanılır?

DEXPADUnasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:DEXPADU’yu her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyacınız olan DEXPADUdozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz günde üçdefa(8 saatte bir)birfilm kaplı tablettir.Deksketoprofenin toplam günlük dozu 75 mg’ı, parasetamolün toplam günlük dozu 4 g’ı geçmemelidir.Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınanparasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.Uygulama yolu ve metodu:DEXPADUağızdan alınır.Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, DEXPADU’yu emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (Bkz. Bölüm 2 “DEXPADU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması”).DEXPADUyeterli miktarda su ile birlikte alınmalıdır.