Devrim Muhafızları açıkladı! ABD'ye ait F-18 savaş uçağı vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait olduğu öne sürülen bir F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.
Hint Okyanusu’na düştü
Devrim Muhafızları Ordusu, F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulma anına ait bir görüntü yayınladı.
İran Devlet Televizyonu ise uçağın Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti semalarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu’na düştüğünü öne sürdü.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.