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Aktüel Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aktüel

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 22:54:00 -
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.

Murat Sümbül (43) yönetimindeki 07 ARK 559 plakalı traktör, Beyobası Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli arazide devrildi.

Traktörün altından çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücü Sümbül, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sümbül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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