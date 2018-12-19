THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Devreye kayıpsız girmek zorundayız"

- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Cuma akşamı seyircimizin de desteğiyle, ilk yarıya 3 puanla nokta koymak istiyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:27
"Devreye kayıpsız girmek zorundayız"


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Ligin 17. haftasında 21 Aralık Cuma günü İstanbulspor'u konuk edecek olan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İlk yarıyı en iyi yerde bitirmek için sahaya çıkacaklarını ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Şu anda istediğimiz yerdeyiz ancak son maçımız çok önemli. Devreye kayıpsız girmek zorundayız. Bütün hesaplarımızı yapıyoruz. Tüm Denizlilileri karşılaşmaya bekliyoruz. Rakibimiz özellikle iddialı ekiplere karşı farklı oyun sergiliyor. O nedenle zorlu bir müsabaka olacaktır. Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik. Cuma akşamı seyircimizin de desteğiyle ilk yarıya 3 puanla nokta koymak istiyoruz."


- Hazırlıklar devam etti


Denizlispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:27
  1. Denizlispor
  2. Futbol
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Yücel İldiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan..
    2. Köpeklerden kaçarken çamura saplandı!..
    3. Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı
    4. Bilecikli kadınların "file" mesaisi
    5. Vestel, yeni yıl alışverişinde..
    6. Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe..
    7. Yargıda hedef süre uygulaması
    8. Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız..
    9. 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
    10. Kremlin'den Türkiye açıklaması!..
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. CHP Niğde ilçe belediye başkan..
    13. "Merdivenleri teker teker çıkmamız..
    14. Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı
    15. İsrail güçleri 29 Filistinliyi..
    16. "Türkiye'nin Yıldızları": Urkuş Işık
    17. Kapadokya'daki sıcak hava balonu..
    18. Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki..
    19. 'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ..
    20. Financell Sigorta’nın ilk ürünü..
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi