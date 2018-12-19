



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Ligin 17. haftasında 21 Aralık Cuma günü İstanbulspor'u konuk edecek olan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İlk yarıyı en iyi yerde bitirmek için sahaya çıkacaklarını ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Şu anda istediğimiz yerdeyiz ancak son maçımız çok önemli. Devreye kayıpsız girmek zorundayız. Bütün hesaplarımızı yapıyoruz. Tüm Denizlilileri karşılaşmaya bekliyoruz. Rakibimiz özellikle iddialı ekiplere karşı farklı oyun sergiliyor. O nedenle zorlu bir müsabaka olacaktır. Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik. Cuma akşamı seyircimizin de desteğiyle ilk yarıya 3 puanla nokta koymak istiyoruz."





- Hazırlıklar devam etti





Denizlispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmalarla tamamlandı.