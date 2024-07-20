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Gündem Devletin zirvesinden "50. yıl çıkarması" Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni
Gündem

Devletin zirvesinden "50. yıl çıkarması" Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni

Yeniakit Publisher
2024-07-20 07:14:00 - 2024-07-20 07:28:23
Devletin zirvesinden "50. yıl çıkarması" Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni

KKTC, Barış Harekatı'nın 50. yılını 20 Temmuz'da görkemli bir törenle kutlayacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de aynı tarihlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) olması bekleniyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/devletin-zirvesinden-50-yil-cikarmasi-erdogan-kibrisa-gidiyor-50-gemi-ile-gecit-toreni-88933

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