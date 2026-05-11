  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca! O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!” Suica: "Toparlanma sürecinde tarihi fırsat var" Batmakta olan AB gözünü Suriye'ye dikti Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti Dervişoğlu’na Ekrem’in gazetesinden yalanlama yaptırdılar! Trafikte müthiş tablo! Ağır cezalar gelince işlem sayısı geriledi! Daha önce böylesine şahit olmadınız! Yolda kalan araçları çekmede yeni dönem ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı
Yerel Devletin malına kurşun sıkan duyarsızlık! Amasya'da magandaların hedef tahtası yaptığı levhalar sergilendi: Zarar dudak uçuklatıyor!
Yerel

Devletin malına kurşun sıkan duyarsızlık! Amasya'da magandaların hedef tahtası yaptığı levhalar sergilendi: Zarar dudak uçuklatıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Devletin malına kurşun sıkan duyarsızlık! Amasya'da magandaların hedef tahtası yaptığı levhalar sergilendi: Zarar dudak uçuklatıyor!

Amasya’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yollara dikilen levhalar, kimliği belirsiz silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi. Karayolu Trafik Haftası kapsamında Yavuz Selim Meydanı’nda sergilenen delik deşik olmuş tabelalar, görenleri hayrete düşürdü. Özellikle kırsal bölgelerde yaban hayvanı avında kullanılan silahlarla vurulan bu levhaların, kullanım özelliklerini yitirmesi nedeniyle trafikte büyük bir faciaya davetiye çıkardığı vurgulandı.

Amasya'da silahlı magandaların hedef tahtası haline gelen trafik levhaları sergilendi. Delik, deşik olup kullanılamaz hale gelen her bir levhanın yenilenme maliyeti 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.

 

Trafikte ciddi güvenlik riskler oluşturuyor

Özellikle kırsal bölgelerde ve şehirlerarası yollarda, trafik güvenliği için yerleştirilen levhalar, kimliği belirsiz kişilerce hedef tahtası olarak kullanılıyor. Kurşun ve saçmalarla delik deşik edilen bu tabelalar, kamu malına zarar vermenin de ötesinde kullanım özelliklerini yitirdikleri için trafikte ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Yenilenme bedeli 5 bin TL'yi buluyor

Karayolları 72. Şube Şefliği, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte hedef alan levhaları sergiledi. Kurşunların delik deşik ettiği levhalar görenleri şaşırttı. Amasya genelinde trafik kazalarının da etkisiyle günlük 30 ile 40 arasında hasarlı levhayla karşılaşıldığı bildirildi. Levhaların yenilenerek yerine konuşlandırılmasının bedelinin 5 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

 

"Bu delikler dom dom kurşunu, bunun keyfi olmaz"

Öğrencileriyle birlikte topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, "Sensiz bir eksiğiz" sloganıyla motosiklet sürücülerinin güvenliğine yönelik yol güzergâhlarında bilgilendirme etkinlikleri yürüten Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, yaban hayvanı avında kullanılan silahlarla hedef alınan trafik levhalarıyla ilgili kaygı verici tabloya dikkat çekti. Kösterelioğlu, "Bu levhaların hedef olarak kullanılması çok büyük bir handikap. Bilinçsiz ve duyarsız davranışların oluşturduğu zararlar konusunda toplumun ciddi anlamda bilinçlendirilmeye ihtiyacı var. Bu delikler dom dom kurşunu ile açılmış. İnsan canının söz konusu olduğu bir konuda bunun keyfi olmaz" diye konuştu.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!
İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!

Dünya

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!

Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı
Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı

Gündem

Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı

Pakistan nota verdi Saldırıda Afganistan parmağı
Pakistan nota verdi Saldırıda Afganistan parmağı

Aktüel

Pakistan nota verdi Saldırıda Afganistan parmağı

"Milli şuurumuz, bilincimiz her daim zinde olmalı" Haçlı seferi değil haçlı saldırısı
"Milli şuurumuz, bilincimiz her daim zinde olmalı" Haçlı seferi değil haçlı saldırısı

Eğitim

"Milli şuurumuz, bilincimiz her daim zinde olmalı" Haçlı seferi değil haçlı saldırısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23