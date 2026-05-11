Devletin malına kurşun sıkan duyarsızlık! Amasya'da magandaların hedef tahtası yaptığı levhalar sergilendi: Zarar dudak uçuklatıyor!

Amasya'da silahlı magandaların hedef tahtası haline gelen trafik levhaları sergilendi. Delik, deşik olup kullanılamaz hale gelen her bir levhanın yenilenme maliyeti 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.

Trafikte ciddi güvenlik riskler oluşturuyor

Özellikle kırsal bölgelerde ve şehirlerarası yollarda, trafik güvenliği için yerleştirilen levhalar, kimliği belirsiz kişilerce hedef tahtası olarak kullanılıyor. Kurşun ve saçmalarla delik deşik edilen bu tabelalar, kamu malına zarar vermenin de ötesinde kullanım özelliklerini yitirdikleri için trafikte ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Yenilenme bedeli 5 bin TL'yi buluyor

Karayolları 72. Şube Şefliği, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte hedef alan levhaları sergiledi. Kurşunların delik deşik ettiği levhalar görenleri şaşırttı. Amasya genelinde trafik kazalarının da etkisiyle günlük 30 ile 40 arasında hasarlı levhayla karşılaşıldığı bildirildi. Levhaların yenilenerek yerine konuşlandırılmasının bedelinin 5 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

"Bu delikler dom dom kurşunu, bunun keyfi olmaz"

Öğrencileriyle birlikte topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, "Sensiz bir eksiğiz" sloganıyla motosiklet sürücülerinin güvenliğine yönelik yol güzergâhlarında bilgilendirme etkinlikleri yürüten Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, yaban hayvanı avında kullanılan silahlarla hedef alınan trafik levhalarıyla ilgili kaygı verici tabloya dikkat çekti. Kösterelioğlu, "Bu levhaların hedef olarak kullanılması çok büyük bir handikap. Bilinçsiz ve duyarsız davranışların oluşturduğu zararlar konusunda toplumun ciddi anlamda bilinçlendirilmeye ihtiyacı var. Bu delikler dom dom kurşunu ile açılmış. İnsan canının söz konusu olduğu bir konuda bunun keyfi olmaz" diye konuştu.