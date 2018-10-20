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Devletin işi gücü yok, topçuyla popçuyla uğraşacak... Demet Akalın’dan garip çağrı

Şarkıcı Demet Akalın, kavga eden Arda Turan ve Berkay Şahin’in barışması için devlet büyüklerinin devreye girmesini istedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:55
Devletin işi gücü yok, topçuyla popçuyla uğraşacak... Demet Akalın’dan garip çağrı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Arda Turan ve Berkay Şahin kavgası hakkında konuşan şarkıcı Demet Akalın, devlet büyüklerinin araya girip ikiliyi barıştırmasını istedi.

“Ağzıyla burnu yer değiştirmiş”

Demet Akalın, “Berkay'ın ağzıyla burnu yer değiştirmiş. Adamın burnu hapşırırken bile sızlıyor. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın.” dedi.

“Devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin”

Barışmalarını istediğini söyleyen Akalın, “Devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:55
  1. demet akalın
  2. Berkay
  3. Arda Turan
  4. kavga

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