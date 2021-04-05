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Gündem Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 07:55:00 -
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Dün gece saatlerinde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündeme bomba gibi düştü. Kısa süre içinde iktidar üyelerinin sert tepkisi halkta da karşılık buldu.

Milli iradeye ve domakrasiye sahip çıkan Türk halkı sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Bahçeli'nin önerisi gündemde

En sert tepki gösterenlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, darbe çığırtkanlığı yapan amirallerin apoletlerinin sökülmesini, emekli maaşlarının kesilmesini istedi.

Bahçeli'nin bu önerileri sosyal medyada da gündeme geldi. Kullanıcılar yüklü miktarda emekli maaşı alıp aynı zamanda makam aracı, şoför gibi devletin birçok imkanından faydalanırken, milletin iradesine parmak sallayan eski askerlerin kazançlarını hak etmediklerini savundu.

Amirallerin maaş ve ikramiyeleri

Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor.

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Yorumlar

Turan

Maaş ve ikramiye... Asıl hala lojmanlarda kalıp devletin arabasıni kullanan, emir eri gibi koruma kullanan, golf kulübü, orduevi ve lokalleri babasının malı gibi kullanan... Belli olmasın diye emekli ifadesini E. Yazıp Amirali/Generali açık hatta büyük harfle yazan... Üniversite ve şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan... Gerçekçi ve adil bir düzenleme şart...
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