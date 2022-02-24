Devlet ile milleti AK Parti barıştırdı

Laikçi uygulamalarla 100 yıl devleti milletten koparan uygulamalar, AK Parti döneminde son bulmaya devam ediyor. Asırlar boyunca tarihi zaferlerimizin manevi gücünü oluşturan Din Subaylığının yeniden ihdas edilmesi gibi daha nice benzer uygulamalarla ümmetin umudu Türkiye’de devlet-millet kucaklaşması sağlanıyor.

Din subaylığı ile orduya manevi el

Başkan Erdoğan liderliğinde kalkınma hamleleriyle bölgesel güç seviyesine yükselen Türkiye’de yıllanmış kronik sorunlar bir bir çözülüyor. Laiklik söylemiyle devletin manevi gücüne ket vurulan uygulamaların birer birer sonlandırıldığı AK Parti iktidarı döneminde Peygamber Ocağı TSK’da din subayı kadrosunun 60 yıl sonra ihdas edilmesi büyük sevince neden oldu. 27 Mayıs darbesinin ardından fiilen, 1967’de ise hukuken kaldırılan “Din Subaylığı” birimi TSK bünyesinde yeniden ihdas ediliyor.

Ayasofya'da zincirler kırıldı

İstanbul’u fetheden kutlu kumandan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan Ayasofya Camii, CHP’nin tek parti diktatörlüğü döneminde 1934 yılında ibadete kapatılmıştı. 86 yıl boyunca müze olarak kullanulan ibadethane, 2020 senesinde Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yeniden cami yapıldı.

Başörtüsü artık her yerde hür

1980 darbesi sonrasında çıkarılan ‘kamuda kılık kıyafet yönetmeliği’ sebebiyle başörtülülerin kamu kurumlarında çalışamadığı garabet 33 yıl sonra 2013’te bitirildi. Şimdi başörtülülere kamu sahası tamamen özgür olduğu gibi; başörtülü kaymakamlar, il-ilçe milli eğitim müdireleri ve birçok başkanlık vazifeleri var. Yıllarca başörtülüler orduevlerine bile alınmazken, AK Parti döneminde yapılan düzenlemeyle şimdi orduda ve emniyette başörtülü subaylar, polisler dahi var. Başörtülülerin kovulduğu TBMM’de milletvekilleri özgürce girerken, dindar hanımlar tesettürüyle Bakanlık bile yapıyor.

Kur'an yasağı bitti

28 Şubat ürünü Kur’an kurslarında 12 yaş altı yasağı 10 yıl sonra kaldırıldı. 22 Ağustos 1999’da Mesut Yılmaz başbakanlığındaki koalisyonun, yaz döneminde Meclis’i toplayarak çıkardığı kanun ile 12 yaşın altında olan ilkokul öğrencilerine Kur’an eğitimi yasaklanmıştı. Ekim 2012’de Diyanet Kanunu’nda yapılan değişiklikle yasak kalktı ve camilerde sürdürülen yaz Kur’an kurslarına ilköğretim seviyesindeki bütün çocukların kaydolabilmesinin önü açıldı. Günümüzde Diyanet’in Kur’an öğretim yaşı 4’e kadar indirildi.

“Allah'ımıza hamdolsun”

Cuntacıların askerin yemek duasına iliştirdiği ‘Tanrımıza hamdolsun’ ifadesi tarihe karıştı. Mukaddesatına bağlı askerlerin diline bile almak istemediği ‘Tanrı’ sözünün zorla dayatıldığı yemek duası, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 yılındaki genelgesiyle “Allahımıza hamdolsun” olarak revize edildi.

28 Şubat sürecinde karargahlardaki mescidler birer birer kapatılırken son 20 yılda birçok komutanlığın merkezinde hem mescid hem de tam teşekküllü camiler inşa edildi. Son olarak TSK’da Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nın (EDOK) cami talebi üzerine 2019 yılında yapımına başlanan EDOK Camii tamamlanarak hizmete açıldı.