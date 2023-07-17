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Gündem Devlet-i Aliyye Ocakları'nda yeni dönem!
Gündem

Devlet-i Aliyye Ocakları'nda yeni dönem!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 18:44:00 - 2023-07-17 18:46:07
Devlet-i Aliyye Ocakları'nda yeni dönem!

15 Temmuz 2023'te yapılan istişare toplantısının ardından Devlet-i Aliyye Ocakları'nda yeni atamalar gerçekleştirildi.

Devlet-i Aliyye Ocakları Yönetim Kurulu tarafından gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ecdadımızdan aldığımız manevi kuvvet ve ruh ile Osmanlı ahlak ve medeniyetinin yeniden inşâ ve ihyası için kurmuş olduğumuz Devlet-i Aliyye Ocakları'nda yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi." denildi.

"Tüm teşkilâtlarımıza ve kıymetli dava kardeşlerimize duyurumuzdur." ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

15 Temmuz 2023 tarihinde Genel Merkez'imizde yapmış olduğumuz istişare sonucu, almış olduğumuz karar neticesinde;
Teşkilat Komisyon Başkanlığı'na Sayın Birol Solak, Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı'na Sayın Aytekin Meydan, Medya ve Tanıtım Komisyon Başkanlığı'na Sayın Oğuzhan Aydoğdu, Mali İşler Komisyon Başkanlığı'na Sayın İlker Dinç, Gençlik Kolları Komisyon Başkanlığı'na Sayın Çağlar Çolak atanmıştır.

Geçmiş dönemde görev yapan dava arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni görev alan dava arkadaşlarımıza muvaffakiyetler dilerim. Yeni yönetim kurulumuz ile daha güzel işler başarmayı yüce Allah'tan niyaz eder, tüm dava arkadaşlarımız ve bizlere gönül veren tüm kardeşlerimizi muhabbetle selamlarız.

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