Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.
DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 7 asistan ve 200 stajyer hava trafik kontrolörü DHMİ'ye alınacak.
Adaylar bilgisayar destekli seçim sınavına veya yazılı sınava davet edilecektir.
Başvurular 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacaktır.
Sınav sonuçları "www.dhmi.gov.tr" resmi internet sitesinde ilan edilecek, kazananlara yazılı bildirim yapılmayacaktır.