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Aktüel Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak
Aktüel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:55:00 -
Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7 asistan ve 200 stajyer hava trafik kontrolörü DHMİ'ye alınacak.

Adaylar bilgisayar destekli seçim sınavına veya yazılı sınava davet edilecektir.

Başvurular 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacaktır.

Sınav sonuçları "www.dhmi.gov.tr" resmi internet sitesinde ilan edilecek, kazananlara yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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