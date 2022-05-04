Son zamanlar ALO 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden arama yapanlar yakın tarihli muayene günü bulamıyor. Pek çok kişi talep oluşturmasına rağmen muayene kaydı oluşturamıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kaldırılan randevusuz muayene hizmeti ise yeniden başladı. Peki, hangi hastaneler randevusuz hasta kabul ediyor?

Devlet hastaneleri randevusuz hasta bakıyor mu? Hangi hastaneler randevusuz hasta bakıyor?

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bundan sonra devlet hastanelerinde randevu olmayan hastalar da muayene edilebilecek. Ancak randevusu bulunmayan hastalar, randevululardan arta kalan sürede boşluklarda muayene olabiliyor. Bu sebeple sağlık çalışanları, hastaların uzun süre sırada beklememesi için mutlaka randevu almalarını ve MHRS sistemini sık sık kontrol etmelerini tavsiye ediyor.