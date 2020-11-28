  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:08:40 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

KOCAELİ (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasındaki önemli bağlantı şehri, medeniyetlere başkentlik yapmış, ülke sanayisi ve turizminin göz bebeği Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Partilerinin Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye kavuşturmak için topyekun atılım için ortaya çıktığını ifade eden Babacan, "DEVA Partisi, ülkemizi ışığa, refaha ulaştıracak tek kadro hareketidir. Bunu biliyoruz, halkımız da biliyor ve biz hazırız. Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı, Türkiye'nin atılım ihtiyacı, DEVA Partisi tarafından karşılanacak ve ülkemiz DEVA Partisi ile yeniden ayakları üstüne kalkacak. DEVA Partisi hazır. Kocaeli'ye de Türkiye'ye de deva olmaya geliyoruz. Ülkemizin sorunlarını gören ve bilen bir kadro olarak emaneti teslim almaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Babacan, partisinin Tunceli Olağan İl Kongresi'ne video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere hitap etti.

Tek listeyle gidilen kongrede Adem Koç, il başkanlığı görevine seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar
Gündem

Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar

Rus basını, Dağlık Karabağ'da ortaya koyduğu başarı nedeniyle Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın almayı planladığın..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış
Siyaset

Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP ile ittifak yapmayacaklarını söyleyerek şaşırttı. Saadet Partisi, 31 Mart Yerel Seçiml..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay