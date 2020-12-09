DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çankırı İl Kongresi'ne katıldı

ÇANKIRI (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi bugüne kadar siyasi tarihimizde teşkilatlanmayı en hızlı gerçekleştiren parti." dedi.

Partisinin 1. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çankırı'ya gelen Babacan, esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla buluşan Babacan, daha sonra kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, 43'üncü il kongresini yapmak üzere Çankırı'ya geldiklerine işaret ederek, yapacakları büyük kongrenin ardından il kongrelerine devam edeceklerini vurguladı.

"Bugün partimizin kuruluşunun dokuzuncu ayı." diyen Babacan, "Partimiz şu ana kadar baktığımızda en hızlı teşkilatlanan siyasi parti oldu Türkiye'de. Bugüne kadar 81 ilimizin 78'inde kurucu heyetimizi oluşturduk." ifadesini kullandı.

Partilerine büyük bir talep olduğunu dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerçekten bir ümide ihtiyacı var. İçinde bulunduğu zor tablodan çıkış için gerçekten tutunacak bir dala ihtiyacı var. İşte bu tünelin ucundaki ışık adeta DEVA Partisi olmuş oldu. Vatandaşlarımız diğer siyasi partilere korku sebebiyle veya kimlik sebebiyle destek verirken bize verilen desteğin arkasında daha güzel yarınlar var."

DEVA Partisi'ni Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıyacak bir siyasi parti olarak gördüğünü belirten Babacan, "DEVA Partisi bugüne kadar siyasi tarihimizde teşkilatlanmayı en hızlı gerçekleştiren parti. Burada iyi bir yönetim, iyi bir genel başkanlık, iyi bir liderlik olmasaydı Türkiye genelinde on binlerce insan kolay kolay mobilize olmaz, kolay kolay hızlı bir şekilde teşkilatlanma gerçekleşemez. Dolayısıyla bizim gelecekle ilgili açıkçası beklentilerimiz son derece olumlu. Vatandaşlarımızın tutumu oldukça olumlu. 43 ilde bugüne kadar en ufak bir olumsuz tabloyla karşılaşmadık." diye konuştu.

Babacan, basın toplantısının ardından partisinin il kongresine katıldı.

Burada partililere seslenen Babacan, hükümet politikalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Biz Çankırı'mızın da sorunlarını görüyoruz, duyuyor, biliyoruz. Çankırılı çiftçimiz perişan durumda. Giderek yoksullaşıyor. Çünkü gübre, tohum, ilaç fiyatları hepsi dövize bağlı ve hızla artıyor. Dünya çapında yaşanan pandemi krizi bir kez daha gösterdi ki tarım çok kilit bir sektör. Gıda güvenliği çok önemli. Bir ülkenin geleceği kendi kendine yeterli bir tarım sektörünü şart kılıyor. Türkiye bu konuda olağanüstü bir potansiyele sahip. Sadece kendi kendine yeten değil, tüm dünyaya tarım ürünlerini, tarıma dayalı sanayi ürünlerini, gıdayı ihraç edebilecek bir potansiyel var Çankırı'da. Biz insana, toprağa, çevreye saygılı üretici ve tüketicinin haklarını koruyan, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretimi esas alıyoruz. Veriye ve bilime dayalı yüksek katma değer üreten, rekabetçi ve yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmak istiyoruz."







