DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan İzmir'deki deprem bölgesinde

İZMİR (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'deki depremin ardından yıkılan binaların enkazlarında incelemelerde bulundu.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Babacan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremin herkesi derinden üzdüğünü belirten Babacan, partisinin temsilcilerinin de sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Bölgede çalışan arama kurtarma, enkaz kaldırma ekipleri ile basın mensuplarına teşekkür eden Babacan, "İki kardeşimizin daha enkaz altından canlı çıkarılması bizim için çok kıymetli." dedi.

Babacan, bölgedeki yapı stokunun çok kırılgan olduğunu, özellikle 1999'dan önce yapılan binalarda çok büyük sıkıntılar bulunduğunu, bölgedeki vatandaşların hasarlı binalara giremediklerini, çadırlarda ve geçici alanlarda beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından kurumların ve vatandaşların tek yürek olduğunu ifade eden Babacan, "İşlerin yavaş gittiğini tespit ettik. Her ne kadar seferber olunduysa da daha iyi koordine sağlanabilecek hususları gördük. Türkiye'nin çok büyük bir mühendislik, teknik kapasitesi var. Bu kapasitenin biraz daha iyi mobilize edilmesi gerekiyor." dedi.

Babacan, hasar tespit çalışmalarının tarafsız ve bağımsız kuruluşlarca yapılmasının önemli olduğunu belirterek, meslek kuruluşlarının yerel ve merkezi yönetimin eksiklerini kapatmaya hazır olduğunu söyledi.

İmar affının yanlış bir uygulama olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını savunan Babacan, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması, bunun için de genel ekonomik durumun iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel sektör imkanlarının ve bireysel satın alma gücünün canlanmasıyla istikrar ve güven ortamı oluşturulabileceğini, bu şekilde kentsel dönüşümün işleyebileceğini belirten Babacan, "Gecikmeye tahammül yok, artık Kanal İstanbul gibi rant projeleri peşinde koşmaktansa kaynakları acil ihtiyaçlara yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.







