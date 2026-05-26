Dev volkan uyandı: 1 kilometrelik kül bulutu!

Endonezya'nın Semeru Yanardağı'nda peş peşe 5 patlama meydana geldi. Gökyüzüne 1 kilometre yüksekliğinde kül bulutu püsküren yanardağ için 3. seviye alarm ilan edilirken, halka krater çevresinden uzak durma uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Java Adası'nın doğusunda güne sarsıcı bir doğa olayıyla başlandı. Bölgedeki resmi haber ajansı ANTARA'nın volkan gözlem istasyonuna dayandırdığı verilere göre, Semeru Yanardağı sabah erken saatlerde tam 5 kez üst üste patladı. Yanardağın zirvesinden yükselen yoğun beyaz ve gri volkanik kül bulutları, rüzgarın etkisiyle ağırlıklı olarak batı ve güneybatı yönlerine doğru hızla yayılmaya başladı.

KÜL SÜTUNU 1000 METRE YÜKSEKLİĞE FIRLADI

Gözlem istasyonlarından alınan bilgilere göre ilk volkanik patlama yerel saatle gece 01:05'te 600 metrelik bir kül püskürmesiyle başladı. Ardından sırasıyla 900, 800, 1000 ve 700 metre yüksekliğe ulaşan dört patlama daha kaydedildi. Semeru Gözlem İstasyonu görevlisi Rian Alfian, en güçlü püskürmenin yerel saatle 06:28'de meydana geldiğini belirterek, bu esnada dev kül sütunu yüksekliğinin krater sınırından tam 1 kilometre yukarıya fırladığını duyurdu.

ALARM DURUMU SÜRÜYOR

Yaşanan bu hareketliliğin ardından Endonezya yetkilileri, bölgedeki tehlike derecesini dört seviyeli ulusal ölçekte üçüncü seviye alarm (turuncu kod) durumunda tutmaya devam ediyor. Olası bir felaketi önlemek adına, lav ve çamur akışı riski taşıyan Besuk Kobokan Nehri boyunca güneydoğu kesimindeki tüm insani faaliyetler 13 kilometrelik bir hat boyunca tamamen yasaklandı.

5 KİLOMETREDEN FAZLA YAKLAŞILMAMASI TAVSİYESİ

Doğu Java eyaletinin Lumajang ve Malang ilçeleri sınırında bulunan ve 3.676 metre yüksekliği ile adanın en yüksek zirvesi konumundaki Semeru aktif yanardağı, çevredeki yerleşim yerleri için tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, patlamalar sırasında çevreye fırlayan sıcak kaya parçaları ve piroklastik akıntıların ölümcül riskler barındırdığı konusunda halkı uyardı. Güvenlik çemberini genişleten yetkililer, yerel halkın ve turistlerin yanardağ zirvesine 5 kilometreden daha fazla yaklaşmamasını kesin bir dille tavsiye ediyor.

