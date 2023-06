Dev projeler para basıyor! Ha bu da muhalefete kapak olsun

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, muhalefetin seçim öncesi birçoğunu ‘yıkmak’la tehdit ettiği mega projelerin para bastığını belirtti. “Havalimanı, köprü ve otoyollardan milyonlarca araç geçti. Garanti rakamları aşıldı” ifadelerini kullanan Güngör, yazısında şunları kaydetti:

“Muhalefetin engellemek için 40 takla attığı, seçim öncesi birçoğunu 'yıkmak'la tehdit ettiği, 'rant projesi' diyerek diline doladığı, devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserler Hazine kasasına da gelir yaratmaya başladı.

Yap-İşlet-Devret (YİD) süresi sonunda devletin malı haline gelecek olan otoyol, köprü ve havalimanları, Kurban Bayramı öncesinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde doldu. İşletmeci şirketlere verilen günlük araç garantisi rakamlarını çoğu otoban ve köprü yakaladı.

Hatta İzmir Otoyolu'nun her kesiminde ve Osmangazi Köprüsü'nde ve geçen yıl tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda devletin garanti ettiği rakamların üzerine çıkıldı. Bu iki otoyolda devletin kasasına son bir haftada milyonlarca lira girdi.

ÜÇ GÜNDE 1.2 MİLYON ARAÇ

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayılarının iki katına çıkıldı.

Devletin günlük 40 bin araç garantisi verdiği Osmangazi Köprüsü'nde 23 Haziran'da 90 bin 178, 24 Haziran'da 111 bin 770, 25 Haziran'da 85 bin 566 araç geçti. Toplam araç geçiş sayısı 288 bini buldu. Üç günde verilen araç garanti sayısı karşılama oranı yüzde 200'ü geçti. Böylece, köprü gelirinden Hazine'nin kasasına para yağdı.

İstanbul-İzmir arasını 3 saate düşüren otoyolda ise 23 Haziran'da 409 bin 926 araç, 24 Haziran'da 496 bin 998 araç, 25 Haziran'da 349 bin 397 olmak üzere toplam 1 milyon 256 bin 321 araç geçiş yaptı. İstanbul-İzmir otoyolunun dört kesiminde de devletin verdiği garanti araç rakamları geçildi. Son üç günde ortalama garantiyi karşılama oranı yüzde 300'ü buldu. Yani devletin kasasına işletmeyi yapan şirketten daha fazla para gelmiş oldu. Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülkeye kazandırılacak otoyol ve köprü, 2035'te devlete devredilecek.

3. KÖPRÜ GARANTİDE YARIYI GEÇTİ

Asya ve Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren, Mayıs 2024'ten itibaren köprüden geçen araç sayısı ne olursa olsun devletin işletmeciye ödeme yapmayacağı, mülkiyeti 3 yıl içinde kamuya geçecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise üç günde toplam 387 bin 578 araç geçiş yaptı. Gidiş-geliş 270 bin araç geçiş garantisi verilen köprüde de son üç günde garantiyi karşılama oranları yüzde 60'ları buldu. İstanbul Ankara trafiğini rahatlatan Kuzey Marmara Otoyolu'nu da son üç günde 1 milyon 355 araç kullandı.

ANTALYA'YA ÜÇ GÜNDE YARIM MİLYON YOLCU

Turizmin hareketlendiği Antalya'da hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda 23 Haziran'da 166 bin 786, 24 Haziran'da 195 bin 867 (2023 yılının rekoru), 25 Haziran'da 174 bin 199 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği en pik seviyeye çıkan havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı üç günde 536 bin 852 kişiyi ağırladı.

1 YIL ÖNCE AÇILDI DOLUP TAŞTI

Bağlantı yollarıyla 332 kilometre olan, 6 Şubat'ta meydana gelen Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerde arama-kurtarma ekipleri ve yardım TIR'larının hızla bölgeye ulaşmasını sağlayan Ankara-Niğde Otoyolu açılalı bir yıl olmadan garanti rakamlarını geçti. Ankara-Niğde Otoyolu'ndan toplam 309 bin 483 araç geçti. Cuma günü toplam garanti araç sayısı karşılama oranı yüzde 154'e, cumartesi yüzde 192'ye, pazar günü ise yüzde 161'e çıktı. Araç garantisi karşılama oranları bazı kesimlerde yüzde 500'e yaklaştı. Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan bayram tatili öncesi son üç günde toplam 52 bin 503 araç geçti. Otoyolda araç garanti sayılarında yarı yarıya gelindi.

ÇANAKKALE GEÇİLDİ

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan, 1.5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren, geçen yıl açılan ve 11 yıl sonra kamuya geçecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devletin verdiği 45 bin garanti rakamları yarılandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden üç günde 53 bin 36 araç geçti. Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan geçen araç sayısı ise 115 bin 56'yı buldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Muhalefetin en çok itiraz ettiği projelerden biri olan dünyanın en büyükleri arasına giren İstanbul Havalimanı'nda ise rekor üzerine rekor kırılıyor. Geçen yıl devletin kasasına 500 milyon euro gelir sağlayan İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı öncesinde günlük yolcu rekoru kırıldı. Önceki gün havalimanında 1.593 uçuş yapıldı, 252 bin 364 yolcu seyahat etti. Üç günde havalimanı 735 bin yolcuyu ağırladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da dün 123 bin 40 yolcu seyahat etti.

YAPI TAŞI YERDE KALMAZ

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem otoyollara hem de havalimanları ve köprülere yoğun talep olduğunu belirterek,"Bu, yüzbinlerin üzerindeki köprü geçişleri, milyonların üstündeki otoyol geçişleri ve havalimanlarında tüm zamanların rekorlarının kırılması; son 21 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz ulaşım alanında çığır açan projelerimizin eseri… Atalarımız boşuna 'yapı taşı yerde kalmaz' dememiş. Hatırlayın, bu yatırımların hayata geçmesine çok karşı çıkan oldu. İftiraya varan yalan ve yanlışlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Yolların geçtiği her yerde başlayan ekonomik canlılığı gördükleri ve bu dev yatırımların getirdiği konfordan en çok kendileri faydalandıkları halde inatla kara çaldılar. Ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebiliyor musunuz? Çok şükür bu yatırımlar sayesinde bayramda yine öyle bir durum yaşamadık. Bu projeler vizyon meselesi... İşin sırrı, aslında doğru liderlik, doğru planlama, doğru zaman ve doğru yatırımda... Yaptığımız her yatırımın yerini bulduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.”



