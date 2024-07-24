Dev otomobil firmasından flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle ilan ettiler

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, OYAK ve Renault ortaklığının yeni bir yatırım için harekete geçtiğini ifade etti. Çelik, Türkiye’de üretilecek yeni Duster modelinin büyük bir adım olduğunu belirtti. Yazar, bu yatırımın Türkiye’nin otomobil üretim üssü kimliğini koruyacağını vurguladı. Çelik, Oyak Renault fabrikasının üretim kapasitesinin ve ihracatının Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve lojistik anlamda önemli bir ülke olarak konumlanması adına stratejik bir gelişme yaşanıyor. Konu otomobil sektörüyle ilgili. Geçtiğimiz günlerin sevindirici ve çok konuşulan haberi Çinli dev şirket BYD’nin yeni yatırım için Türkiye’yi seçmesiydi. Bu kez olumlu gelişme Fransa- Türkiye ortaklığından geldi. Neredeyse 55 yıldır bir başarı hikâyesi olarak Türkiye’de üretim yapan bu ikili şimdi dev bir adım daha atıyor. Fransa merkezli küresel otomobil üreticisi ve Türkiye’nin en saygın kurumlarından OYAK, 1969 yılında başlattıkları birlikteliklerini yeni bir hamleyle taçlandırıyor.

Tamamen yenilenen ve modern bir kimlikle karşımıza çıkan yeni Duster, Renault etiketiyle Türkiye’de, Bursa’da üretilecek. Yeni modellerin Türkiye’ye gelmesi için büyük gayret gösteren MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş Bursa’daki bantlardan inen Duster’ın Türkiye yollarına çıktığını ve kendi segmentinin satış şampiyonu araçlardan biri olacağının altını çizdi. (...)"



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