  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki sapkın tarikatın lideri gövde gösterisi yaptı! Cezaevinden özel helikopterle çıktı!

Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi! Bakan Şimşek paylaşımda duyurdu…

Dikkat çekti: Resmen açıklandı... Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı için olay yorum...

Trump’tan Netanyahu’ya gönderme! Savaşlar ve çatışmalar bitmeli

Gel de bu takımla yarış sonra da... Rekor üstüne rekor! Arda Güler tek tesellimiz oldu...

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Köpek lobisinin arkasında terörist “ALF” örgütü var

İsrail’i boykotta maalesef İspanya kadar olamadık

Mehmetçik Suriye'den çıkmayacak

Mourinho ilk kez açıkladı! Lugano maçı sonrası flaş karar alındı! Türkiye’yi uyardı: Hoşuma gitmedi…
Medya Dev otomobil firmasından flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle ilan ettiler
Medya

Dev otomobil firmasından flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-24 13:55:00 -
Dev otomobil firmasından flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle ilan ettiler

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, OYAK ve Renault ortaklığının yeni bir yatırım için harekete geçtiğini ifade etti. Çelik, Türkiye’de üretilecek yeni Duster modelinin büyük bir adım olduğunu belirtti. Yazar, bu yatırımın Türkiye’nin otomobil üretim üssü kimliğini koruyacağını vurguladı. Çelik, Oyak Renault fabrikasının üretim kapasitesinin ve ihracatının Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, OYAK ve Renault ortaklığının yeni bir yatırım için harekete geçtiğini ifade etti. Çelik, Türkiye’de üretilecek yeni Duster modelinin büyük bir adım olduğunu belirtti. Yazar, bu yatırımın Türkiye’nin otomobil üretim üssü kimliğini koruyacağını vurguladı. Çelik, Oyak Renault fabrikasının üretim kapasitesinin ve ihracatının Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve lojistik anlamda önemli bir ülke olarak konumlanması adına stratejik bir gelişme yaşanıyor. Konu otomobil sektörüyle ilgili. Geçtiğimiz günlerin sevindirici ve çok konuşulan haberi Çinli dev şirket BYD’nin yeni yatırım için Türkiye’yi seçmesiydi. Bu kez olumlu gelişme Fransa- Türkiye ortaklığından geldi. Neredeyse 55 yıldır bir başarı hikâyesi olarak Türkiye’de üretim yapan bu ikili şimdi dev bir adım daha atıyor. Fransa merkezli küresel otomobil üreticisi ve Türkiye’nin en saygın kurumlarından OYAK, 1969 yılında başlattıkları birlikteliklerini yeni bir hamleyle taçlandırıyor.

Tamamen yenilenen ve modern bir kimlikle karşımıza çıkan yeni Duster, Renault etiketiyle Türkiye’de, Bursa’da üretilecek. Yeni modellerin Türkiye’ye gelmesi için büyük gayret gösteren MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş Bursa’daki bantlardan inen Duster’ın Türkiye yollarına çıktığını ve kendi segmentinin satış şampiyonu araçlardan biri olacağının altını çizdi. (...)" 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23