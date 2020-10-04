Dev metro hattı nisan ayında devreye giriyor

Akit Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ciddi çalışmalar yapıyoruz

Türkiye’nin büyümesi ve dünya lideri bir ülke olması için ciddi çaba harcadıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi: “18 yılda kat ettiğimiz yolu ulaştırma ve haberleşme alanında devrim niteliği taşıyan dev projelerle taçlandırıyoruz. Elbette daha yapacağımız çok iş var. Ülkemizin karada, denizde, havada, uzayda varlığını kuvvetlendirmek en önemli hedefimiz. Yolcu, yük ve data ulaştırmada üstün nitelikli bir altyapıya sahip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dijitalleşen, akıllı ulaşım sistemleriyle güvenliği, verimi ve konforu artırmak üzere çalışıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin her bir noktası arasında ulaşımı ve haberleşmeyi mükemmel hale getiriyoruz. Dahası ülkemizi dünya ile bağlarken, ekonomik ve sosyal bağlarını da güçlendiriyoruz.”

Önemli hamle

Karaismailoğlu, İstanbulluların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de gerekli her adımı attıklarını anlattı. Şehri bir baştan diğer başa modern metro ağlarıyla donattıklarını kaydetti. İstanbul’da 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Metropole daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. Yapımına hız verdiğimiz Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı ise 37.5 kilometre. Bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arası da 32 kilometre. Kağıthaneİstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da 2022 yılında faaliyete alacağız. Gayrettepe-Kağıthaneİstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Yüzde 75 ilerleme sağlandı

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın inşaatında yüzde 75 ilerleme sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, “İnşallah bu hattımız rekorlarla anılacak. Türkiye’nin en hızlı taşıtları bu hattımızda kullanılacak. Aralık ayına kadar 4 taşıt, 10 set olarak testlere başlayacak. Ülkemizdeki mevcut metroların hız limiti azami 80 kilometredir ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımız saatte 120 kilometre sürat yapacak şekilde projelendirilmiştir” şeklinde konuştu.

Yerli sinyal kullanacağız

Metro hattı gibi tren setlerinin yapımında da milli imkânları kullanacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Üretilecek 136 taşıtımız yüzde 60 yerlilik şartı taşıyor” bilgisini verdi. Ayrca hattın yerli metro sinyalizasyon sistemleri kullanılarak devreye alınacağını duyurdu.

Tüm tedbirler alındı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin de 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığının altını çizen Adil Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Metro hattımız tamamlandığında her gün 600 bin İstanbulluya Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etme imkânı sunacağız. Hattımız; Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçecek. Şehir içi kara yolu trafik yükünü de önemli oranda azaltacak. İlaveten artık sona doğru yaklaştığımız Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmalarımızda pandemiye karşı çalışanlarımız için tüm sağlık tedbirlerinin alındığını da yinelememde yarar var.”