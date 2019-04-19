Dev maraton İznik Ultra’da başladı

Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu 160 km startı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın işaret fişeği ile başladı. Binlerce sporcu iki gün boyunca İznik’in 2500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koşacak.

İznik Belediyesi’nin yerelde desteğiyle Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı, İznik Ultra Maratonu 160K parkuru start aldı. 30 saat sürmesi planlanan 160 km’lik parkurda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü’nün etrafında tur atacak. 8. kez düzenlenen yarışlara 26 ülkeden 1000’in üzerinde sporcu katılıyor. Sporcular, 160, 90, 55,35 ve 20 km’lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5km’lik İznik Tarihi Kent Koşusu ile sona erecek.

Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi’nin desteğiyle tam bir koşu festivali olmaya hazırlanan İznik Ultra Maratonu birçok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012’de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye’deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara 1000’in üzerinde yarışmacı katılıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın işaret fişeği ile başlayan İznik Ultra 160K, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 55 kilometrelik Narlıca Dağ Maratonu, 35 kilometrelik Göllüce patika koşusu,20 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam edecek. Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve 4-12 yaş arası çocuk koşusu yapılacak. Ardından gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek. İznik Ultra parkurları yüzde 85 toprak yollarda koşulacak. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7’den 70’e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta start öncesi yaptığı konuşmada, “İlçemize gelen tüm yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.Tüm yarışmacılarımızı her yıl İznik Ultra Maratonu’na katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Ayrıca yarışlarda bu yıl ilk kez İznik Ultra 160K parkurunda 4 kişilik takımlardan oluşan bayrak yarışı da gerçekleşiyor. Tüm yarışların ödül töreni 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 12.00’de İznik Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek.