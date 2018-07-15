Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
2018 FIFA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak olan Fransa ve Hırvatistan milli takımlarının ilk 11'leri açıklandı.15 Temmuz 2018 Pazar 16:37
2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR:Didier Deschamps
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Mandzukic, Rebic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic
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