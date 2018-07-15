0553 313 94 23

Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak olan Fransa ve Hırvatistan milli takımlarının ilk 11'leri açıklandı.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:37
Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR:Didier Deschamps

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Mandzukic, Rebic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:37
  1. Dünya kupası
  2. Fransa
  3. Hırvatistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
    1. Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
    2. Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15..
    3. Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü
    4. Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
    5. Başkentte korkutan fabrika yangını!
    6. "O gün dur dedik, ekmeklerimizi..
    7. Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur..
    8. Yaşlı adam oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    9. 15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 3...
    10. Irak'ta flaş gelişme! Kritik isim..
    11. Hamileyken ne kadar uyunulur?
    12. FETÖ'cü darbecileri böyle..
    13. Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni..
    14. FETÖ'cü hainler 1 trilyon doları..
    15. Ebru Özkan Türkiye'ye dönüyor
    16. Çocuklarda davranış problemleri..
    17. Eren'in annesinden ilk açıklama
    18. Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz..
    19. Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre..
    20. Emekli astsubaylardan Ömer..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!