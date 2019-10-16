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Destici HDP'lilere böyle ayar verdi: Şerefli ordumuza işgalci diyen herkes haindir

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'lilerle kendisine kürsüde söz verilmediği için tartışan Mustafa Destici, konuşmasından vazgeçmeyerek onlara şöyle ayar verdi: "Benim sözüm çok açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli kahraman ordusuna 'işgalci' diyen herkes haindir."

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:40

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar'ın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkmasına izin vermemesi sebebi ile yaşanan tartışmadan sonra konuşmasından vazgeçmeyen Destici, HDP'lilere sert bir uslüpla ayar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'işgalci' diyenlerin birer hain olduğunu vurgulayan Başkan Destici, şunları söyledi:

'Haklarında işlem yapılmalı'

"Şu anda Suriye'nin Kuzeydoğusu'nda PKK/YPG'li teröristlere karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize 'işgalci' diyen herkese hain dedim. Hain olduklarını söylemeye de devam edeceğim."

"Dolayısıyla benim sözüm bir şahsa, TBMM'nin manevi şahsiyetine ya da Başkanlık Divanı'na yönelik değil. Benim sözüm çok açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli kahraman ordusuna 'işgalci' diyen herkes haindir. Onları bu hainliği yapmaktan vazgeçmeye çağırıyorum."

"Bunu meclisin şerefli kürsüsünden dile getirenlerle ilgili de içtüzüğe göre işlem yapılarak meclisten çıkarılmalarını talep ediyorum."

BBP'den basın açıklaması

Öte yandan BBP Genel Merkezi tarafından TBMM Genel Kurulu'nda HDP'lilerle yaşanan tarışmadan sonra bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici bugüne kadar HDP’lilerin yönettiği hiçbir TBMM genel kurul çalışmasına katılmamıştır. Bugün ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Dışişleri Bakanı'nın bilgilendirme yaptığı özel oturum için Genel Kurul'a katılmıştır.

İçtüzüğün 59. Maddesi'ne göre siyasi parti grupları adına birer milletvekiline onar dakika ve grubu bulunmayan milletvekillerinden de birine verilen beş dakikalık söz hakkı için Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'na dilekçe ile başvuran tek milletvekili Genel Başkanımız olmuştur. Sayın Destici, gerek Kanunlar Başkanlığı'na gerekse Başkanlık Divanı'na başvurulması nedeniyle meclis içtüzüğüne göre meclis genel kurulu kürsüsünden Barış Pınarı Harekatı'na dair konuşma hakkına sahip olmuştur.

Hdp’li Mithat Sancar bu durumu içine sindiremeyerek grubu bulunmayan milletvekillerinden bir kişiye verilecek sözü TBMM İçtüzüğüne göre hiçbir talebi bulunmadığı halde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a vererek Genel Başkanımızın konuşma yapmasına engel olmaya çalışmıştır.

Genel Kurulda söz hakkını Alperence söke söke alan Genel Başkan Mustafa Destici için sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı işgalci olarak gören kesimler “HDP’li Sancar Destici’yi Genel Kurul'dan attı” şeklinde yalan haberler yayma gayretine girmişlerdir.

Genel Kurulda verilen aradan sonra Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, “Siz işgalci diyenlere söz hakkı veriyorsunuz, size hakkımı çiğnettirmem” demiştir.

HDP’li Mithat Sancar’ın tüm engelleme çalışmalarına rağmen TBMM Genel Kurul kürsüsünde Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici konuşmasını yaparak; “Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli kahraman ordusuna işgalci diyen herkese hain dedim ve haindirler demeye de devam edeceğim. Meclis kürsüsünden şerefli Türk Ordusu'nun bölgeyi teröristlerden temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nı işgal olarak ifade etme hainliğini yapan sözde milletvekilleri ile ilgili olarak İçtüzük çalıştırılmalı ve disiplin cezası verilmelidir.” demiştir.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:40
  1. Ordu
  2. Mithat Sancar
  3. HDP
  4. Mustafa Destici
  5. BBP
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. PKK
  8. YPG

YORUM YAZ

  • CAMDAGICAMDAGI40 dk önce
    BIZIM TÜRK ASKER EVLATLARIMIZA HAIN DIYEN ....... CIKMALARI CILDIRDILAR BIRAK BU NAMERTLERBETER OLSUNLAR ASKER BIZIM ASKER ALLAH HER BIR EVLADIMIZDAN RAZI OLSUN 
  • ahnetahnet44 dk önce
    onlardan biri evanjelik-siyonist militan POMPEO yarin Ankaraya geliyor...Turkiyenun mesru harekati icin once ingilterede ISTILACI dedi, bugun ISGALCI dedi YARIN ANKARADA NE DIYECEK bakalim
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 48 dk önce
    Hain mi, yoksa Vatan haini mi Demek istediniz?

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