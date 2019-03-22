Derin Demirsoy'dan bir birincilik daha - Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici, 150 santimetre Büyük Tur D yarışmasında da birinci oldu

ANKARA (AA) - İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici Derin Demirsoy, bir yarışmadan daha birincilikle ayrıldı. Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Vejer de la Frontera'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı haftasında, "Je Suis van de Bien" isimli atıyla 150 santimetre Büyük Tur D yarışmasını kazandı. Milli binici, 145 santimetre Büyük Tur C yarışmasında da "Dadjak Ter Puttenen" adlı atıyla birinciliği elde etmişti.

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