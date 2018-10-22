Deri eşya nasıl parlatılır?

İhtiyacınız olan malzemeler; beyaz sirke ve keten tohumu...



Malzemeleri küçük bir çay bardağının içinde karıştırıp uygulayacağınız deri yüzeye hafif sürüyorsunuz. Eğer isterseniz püskürtme de yapabilirsiniz. Boş bir fıs fıs kullanabilirsiniz. Karışımın kurumasına izin vermeden hemen temiz bir bezle siliyorsunuz. Yapacağınız bu işlem derinizin anında parlamasını sağlıyor.

Parlatıcı karışımın miktarını yüzeyin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ceketlere küçük bardak fazlasıyla yeterli geliyor. Koltuklar için miktarı biraz daha arttırmak gerekebilir.

Keten tohumunu aktarlardan temin edebilirsiniz.

Bir usûl daha var. Daha çok deri çanta, ayakkabı, eldiven ve cüzdan gibi küçük eşyalarınızı parlatmakta kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece vazelin ve pamuk.

Deri eşyanızı tüy bırakmayan türde ıslak mendille temizliyor, kurumasının ardından pamuğu vazelin kutusunun içine hafifçe daldırıp ürünün üzerine sürüyorsunuz. Pamuğu gezdirdikçe parıl parıl parladıklarına şahit olacaksınız.

İşte hepsi bu kadar.