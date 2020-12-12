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Aktüel Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçlar dezenfekte edilecek
Aktüel

Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçlar dezenfekte edilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:33:21 -
Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçlar dezenfekte edilecek

KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilecek.

Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak araçlar görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

Kurulda, sendikalar tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine, kahvehane, restoran, çay ocağı önü ile kaldırımlara oturak ve sandalye konulmamasına, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde müşterilerin toplanmasına müsaade edilmemesine karar verildi.



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